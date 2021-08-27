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В Бурятии по вине пьяного водителя погиб пассажир

В Бурятии по вине пьяного водителя погиб пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельные ДТП происходят третий день подряд

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Тарбагатайском районе Бурятии. Авария произошла сегодня около 6 часов утра в двух километрах от села Десятниково.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Москвич» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. К тому же мужчина не имеет водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В пути автомобиль опрокинулся и перевернулся на крышу.

В результате ДТП 30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии.

Водитель получил травмы различной степени тяжести.


Смертельные ДТП в Бурятии происходят три дня подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 26 августа, в Прибайкальском районе погиб 60-летний пешеход, которого сбили дважды.

Вечером 25 августа в Иволгинском районе две женщины погибли в результате наезда минивэна.

До этого смертельные ДТП были зафиксированы в середине августа. Ночью 17 августа в Еравнинском районе Бурятии в ДТП попала компания девушек, всем им по 20 лет. Одна из них погибла.

16 августа, в Кяхтинском районе Бурятии в страшное ДТП попала семья с тремя детьми. В их машину врезался пьяный автомобилист. В результате погибла старшая дочь, 13-летняя девочка.

15 августа в Баргузинском районе погиб 43-летний пассажир съехавшего с дороги грузовика «Ниссан Дизель». Той же ночью в Улан-Удэ лишённый прав водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода.

13 августа в Улан-Удэ в столкновении с грузовиком погиб 25-летний мотоциклист.

Днём 12 августа в Кабанском районе водитель «ВАЗа» наехал на женщину, торговавшую на обочине трассы ягодами. Женщина скончалась на месте.
ДТП смерть

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