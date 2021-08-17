В Бурятии в ночном ДТП погибла 20-летняя девушка

Сегодня ночью в Еравнинском районе Бурятии в ДТП попала компания девушек, всем им по 20 лет. Одна из них погибла.
За рулём находилась девушка, не имеющая водительских прав.
- По предварительным данным, ночью на 301 км автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита» 20-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Montero, не имеющая права управления транспортным средством, следуя со стороны озера Сосновое в направлении села Сосново-Озерское, не справилась с управлением и совершила опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 20-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.
Водитель и ещё две пассажирки (девушки 2001 года рождения) с травмами доставлены в Еравнинскую центральную районную больницу.
В последние дни в Бурятии зафиксирован всплеск смертельных ДТП. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером, 16 августа, в Кяхтинском районе Бурятии в страшное ДТП попала семья с тремя детьми. В их машину врезался пьяный автомобилист. В результате погибла старшая дочь, 13-летняя девочка. Остальные члены семьи находятся в больнице.
Днём 15 августа, в Баргузинском районе погиб 43-летний пассажир съехавшего с дороги грузовика «Ниссан Дизель».
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Днём 12 августа в Кабанском районе водитель «ВАЗа» наехал на женщину, торговавшую на обочине трассы ягодами. Женщина скончалась на месте.