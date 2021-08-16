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В Бурятии в ДТП погиб пассажир грузовика

В Бурятии в ДТП погиб пассажир грузовика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё два человека получили травмы

Накануне днём, 15 августа, в Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 43-летний пассажир съехавшего с дороги грузовика «Ниссан Дизель».

Ещё два человека пострадали.

- 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Дизель» в четырёх километрах от села Курбулик не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП водитель и пассажир 1991 года рождения получили травмы. 43-летний пассажир от полученных травм скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчина погиб на месте аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одна трагедия на дороге произошла ночью 15 августа в Улан-Удэ. Лишённый прав водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода.

В пятницу, 13 августа, в Улан-Удэ в столкновении с грузовиком погиб 25-летний мотоциклист.

Днём 12 августа в Кабанском районе водитель «ВАЗа» наехал на женщину, торговавшую на обочине трассы ягодами. Женщина скончалась на месте.

Утром 1 августа в Иволгинском районе погибла 22-летняя девушка, которая села за руль пьяной и не имея водительских прав.


ДТП смерть

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