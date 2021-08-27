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В Бурятии мужчина скончался от наездов двух машин

В Бурятии мужчина скончался от наездов двух машин
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из водителей скрылся с места аварии

26 августа в Прибайкальском районе Бурятии погиб 60-летний пешеход, которого сбили дважды.

Это произошло в 21.30 часов на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в двух километрах от села Ильинка. Сперва мужчину сбила легковушка «Тойота Королла», а затем ещё и грузовик.

- 27-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на пешехода 1961 года рождения, который шёл в попутном направлении. От удара пешеход оказался на встречной полосе, где на него совершил наезд грузовой автомобиль, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

Водитель грузовика с места ДТП скрылся. Сейчас идут его поиски.

Пострадал 10-летний мальчик

Ещё один наезд произошёл вчера в Улан-Удэ на Бурводе.

В 18.40 часов 27-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» на улице Кабанская сбил 10-летнего мальчика. Это произошло вне зоны пешеходного перехода.


Ребёнок с травмами был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу.

- Стаж вождения водителя «Тойоты Короны» - два месяца, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 25 августа в Иволгинском районе Бурятии две женщины погибли в результате наезда минивэна.


ДТП смерть

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