В Бурятии мужчина скончался от наездов двух машин

26 августа в Прибайкальском районе Бурятии погиб 60-летний пешеход, которого сбили дважды.
Это произошло в 21.30 часов на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в двух километрах от села Ильинка. Сперва мужчину сбила легковушка «Тойота Королла», а затем ещё и грузовик.
- 27-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на пешехода 1961 года рождения, который шёл в попутном направлении. От удара пешеход оказался на встречной полосе, где на него совершил наезд грузовой автомобиль, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.
Водитель грузовика с места ДТП скрылся. Сейчас идут его поиски.
Пострадал 10-летний мальчик
Ещё один наезд произошёл вчера в Улан-Удэ на Бурводе.
В 18.40 часов 27-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» на улице Кабанская сбил 10-летнего мальчика. Это произошло вне зоны пешеходного перехода.
Ребёнок с травмами был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу.
- Стаж вождения водителя «Тойоты Короны» - два месяца, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 25 августа в Иволгинском районе Бурятии две женщины погибли в результате наезда минивэна.