 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 августа

11 августа

Популярное

В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой

В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

Сегодня днём в Кабанском районе Бурятии около 11 часов произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213», следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал, в местности «Дачи» совершил наезд на 54-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Известно, что женщина на обочине трассы продавала ягоды.

- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области сорвал с женщины украшений на 200 тысяч
Житель Иркутской области сорвал с женщины украшений на 200 тысяч
Происшествия, 12.08.2021
Нападение произошло возле железнодорожных путей
В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа
В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа
Происшествия, 12.08.2021
На женщину, жестоко убившую котёнка, возбудили уголовное дело
В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой
В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой
Происшествия, 12.08.2021
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Улан-удэнец перечислил мошенникам 14,5 млн рублей
Улан-удэнец перечислил мошенникам 14,5 млн рублей
Происшествия, 12.08.2021
Мужчина, лишившийся огромной суммы, знал о способах мошенничества, но не верил, что станет их жертвой
Для пострадавших от града и подтоплений жителей Бурятии выделили 15 млн
Для пострадавших от града и подтоплений жителей Бурятии выделили 15 млн
Происшествия, 12.08.2021
Пострадавшие от разгула стихии смогут получить до 100 тысяч рублей
Забайкалец убил женщину и выбросил её тело в мусорку
Забайкалец убил женщину и выбросил её тело в мусорку
Происшествия, 12.08.2021
Тело обнаружил водитель мусоровозной машины
В Улан-Удэ очевидец «сдал» пьяного водителя
В Улан-Удэ очевидец «сдал» пьяного водителя
Происшествия, 12.08.2021
Пьяного водителя задержали росгвардейцы
В Бурятии «чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками по посёлку
В Бурятии «чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками по посёлку
Происшествия, 12.08.2021
Незаконные рубщики леса ехали на большой скорости и создавали аварийные ситуации
В Бурятии охранник нефритового участка выстрелил в «чёрного копателя»
В Бурятии охранник нефритового участка выстрелил в «чёрного копателя»
Происшествия, 12.08.2021
ЧП произошло ночью на охраняемом участке по добыче нефрита  
В Бурятии водитель Toyota RAV4 протаранил дерево
В Бурятии водитель Toyota RAV4 протаранил дерево
Происшествия, 12.08.2021
В результате аварии есть один пострадавший
В Чите у спящего водителя украли пистолет
В Чите у спящего водителя украли пистолет
Происшествия, 12.08.2021
Мужчина не закрыл окна, когда лёг спать в машине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^