В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Сегодня днём в Кабанском районе Бурятии около 11 часов произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213», следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал, в местности «Дачи» совершил наезд на 54-летнюю женщину.
От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Известно, что женщина на обочине трассы продавала ягоды.
- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Нападение произошло возле железнодорожных путей
На женщину, жестоко убившую котёнка, возбудили уголовное дело
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Поиски длились до самого утра
В аварии пострадали два человека
Мужчина, лишившийся огромной суммы, знал о способах мошенничества, но не верил, что станет их жертвой
Пострадавшие от разгула стихии смогут получить до 100 тысяч рублей
Молодой человек признал свою вину
Тело обнаружил водитель мусоровозной машины
Пьяного водителя задержали росгвардейцы
Водитель опрокинул свой мотоцикл
Незаконные рубщики леса ехали на большой скорости и создавали аварийные ситуации
ЧП произошло ночью на охраняемом участке по добыче нефрита
В результате аварии есть один пострадавший
Мужчина не закрыл окна, когда лёг спать в машине