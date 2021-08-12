В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой

- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.





Сегодня днём в Кабанском районе Бурятии около 11 часов произошло смертельное ДТП.По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213», следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал, в местности «Дачи» совершил наезд на 54-летнюю женщину.От полученных травм она скончалась на месте происшествия.Известно, что женщина на обочине трассы продавала ягоды.