В Бурятии минивэн сбил насмерть двух женщин

Вечером 25 августа в Иволгинском районе Бурятии две женщины погибли в результате наезда минивэна.
Всё произошло в 22.20 часов на дороге в двух километрах от отворота на село Оронгой.
- 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Ванетт», следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ, совершил наезд на шедших в попутном направлении двух пешеходов. В результате ДТП обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Погибшим было по 45 и 37 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 августа в Кяхтинском районе Бурятии водитель «Тойоты Карины» также сбил сразу двух пешеходов, которые приходятся друг другу братьями. Оба они остались живы, но получили травмы.
До этого смертельные ДТП были зафиксированы в середине августа. Ночью 17 августа в Еравнинском районе Бурятии в ДТП попала компания девушек, всем им по 20 лет. Одна из них погибла.
16 августа, в Кяхтинском районе Бурятии в страшное ДТП попала семья с тремя детьми. В их машину врезался пьяный автомобилист. В результате погибла старшая дочь, 13-летняя девочка. Остальные члены семьи находятся в больнице.
Днём 15 августа, в Баргузинском районе погиб 43-летний пассажир съехавшего с дороги грузовика «Ниссан Дизель».
Ещё одна трагедия на дороге произошла ночью 15 августа в Улан-Удэ. Лишённый прав водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода.
В пятницу, 13 августа, в Улан-Удэ в столкновении с грузовиком погиб 25-летний мотоциклист.
Днём 12 августа в Кабанском районе водитель «ВАЗа» наехал на женщину, торговавшую на обочине трассы ягодами. Женщина скончалась на месте.