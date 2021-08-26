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В Бурятии минивэн сбил насмерть двух женщин

В Бурятии минивэн сбил насмерть двух женщин
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщины скончались на месте

Вечером 25 августа в Иволгинском районе Бурятии две женщины погибли в результате наезда минивэна.

Всё произошло в 22.20 часов на дороге в двух километрах от отворота на село Оронгой.

- 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Ванетт», следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ, совершил наезд на шедших в попутном направлении двух пешеходов. В результате ДТП обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Погибшим было по 45 и 37 лет.


Как сообщал «Байкал-Daily», 23 августа в Кяхтинском районе Бурятии водитель «Тойоты Карины» также сбил сразу двух пешеходов, которые приходятся друг другу братьями. Оба они остались живы, но получили травмы.

До этого смертельные ДТП были зафиксированы в середине августа. Ночью 17 августа в Еравнинском районе Бурятии в ДТП попала компания девушек, всем им по 20 лет. Одна из них погибла.

16 августа, в Кяхтинском районе Бурятии в страшное ДТП попала семья с тремя детьми. В их машину врезался пьяный автомобилист. В результате погибла старшая дочь, 13-летняя девочка. Остальные члены семьи находятся в больнице.

Днём 15 августа, в Баргузинском районе погиб 43-летний пассажир съехавшего с дороги грузовика «Ниссан Дизель».

Ещё одна трагедия на дороге произошла ночью 15 августа в Улан-Удэ. Лишённый прав водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода.

В пятницу, 13 августа, в Улан-Удэ в столкновении с грузовиком погиб 25-летний мотоциклист.

Днём 12 августа в Кабанском районе водитель «ВАЗа» наехал на женщину, торговавшую на обочине трассы ягодами. Женщина скончалась на месте.
ДТП смерть

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