Смертельный наезд произошёл ночью
В 3:40 ночи в Улан-Удэ на улице Революции 1905 года произошло смертельное ДТП. О нём сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автомобиль «Тойота Камри» сбил 41-летнего мужчину. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода, напротив многоквартирного дома.
Сбитый мужчина получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали в состоянии комы. Спустя некоторое время он скончался в больнице.
«Тойотой Камри» управлял 29-летний водитель. Садиться за руль он не имел права, так как в марте 2021 года был лишён водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 12 августа в Кабанском районе водитель «ВАЗа» наехал на женщину, торговавшую на обочине трассы ягодами. Женщина скончалась на месте.
Ещё одно смертельное ДТП произошло в пятницу, 13 августа, в Улан-Удэ. В столкновении с грузовиком погиб 25-летний мотоциклист.
В Улан-Удэ лишённый прав водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 15.08.2021
Смертельный наезд произошёл ночью
Происшествия, 15.08.2021
Рабочие порвали кабель
Большая вода вносит свои коррективы
Также мужчина удерживал 13-летнюю девочку
Пламя потушили за полчаса
Тело погибшего обнаружили в 50-и метрах от берега
В машине находились нетрезвые пассажиры и ребёнок
За сутки вода прибыла ещё на семь сантиметров
В результате происшествия пострадал рабочий
На утро лесных пожаров не обнаружено
В регионах напряжённая ситуация с лесными пожарами
От удара «Тойоту» отбросило в сторону
Мужчина вместе с детьми скрылся с места происшествия
Очевидцы, поддавшись на уговоры, солгали фельдшеру
Школьница отправила клич о помощи своей однокласснице