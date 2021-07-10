В Бурятии в суд ушло дело о нападении браконьеров на госинспектора



- В августе 2021 года будет десять лет, как я работаю в охране ООПТ, – рассказал он ранее порталу «Экологии России», – У нас, на самом деле, заповедная «династия»: мой отец уже 33 года как является инспектором. Инспектором стал и мой родной брат Александр. Конечно, отец повлиял на этот выбор. Мы практически провели детство у него на работе, он постоянно брал нас с собой. Меня с детства тянуло в лес. Съездить с отцом в выходные погулять по территории или в будний день в рейд – было лучшим развлечением. Я ещё со школы точно знал: пойду по его стопам. Закончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «биолог-охотовед», так что к должности инспектора был готов и практически, и теоретически. В заповедник устроился сразу же, как получил диплом, это моё первое и единственное место работы.



Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о незаконной охоте в государственном заказнике «Алтачейский» в Бурятии и применении насилия в отношении госинспектора Сергея Красикова.Перед судом предстанут пятеро обвиняемых. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил лично заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, сообщили в Генпрокуратуре.Как сообщал «Байкал-Dailу», события произошли в октябре 2020 года в Алтачейском заказнике. Пятеро браконьеров, незаконно находясь на территории заказника, убили двух косуль. После пытались вывезти туши животных на автомобиле.На место прибыли три государственных инспектора по охране территории государственного природного заповедника. Они потребовали от нарушителей выйти из автомобиля.Однако водитель включил фары, ослепив инспекторов, и намеренно сбил госинспектора Сергея Красикова. Сергей получил перелом руки и сотрясение мозга.Браконьеры выскочили из машины и бросились врассыпную. Несмотря на травмы, Сергей пустился следом.- После того, как догнал их на косогорье, тот, у кого было оружие, просто развернулся в мою сторону. Как в руках оружие держал, так и повернул на меня. Я предложил ему отдать карабин или положить на землю. Получил отказ. После я сделал предупредительный выстрел в сторону от них. Они замешкались, и я успел подбежать и ухватиться за ствол ружья и отобрать, - рассказал инспектор ранее в выпуске передачи Сергея Шаргунова «Двенадцать» В итоге государственный инспектор задержал превосходящих по численности вооружённых браконьеров.Однако в марте произошло то самое событие, после которого о деле узнала вся страна. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили на самого Сергея Красикова , который выполнял свои прямые обязанности и которого сами браконьеры сбили машиной.Это вызвало большой общественный резонанс. В поддержку инспектора запустили флешмоб Я/Мы Красиков. Пользователи соцсетей публиковали фотографии инспектора и делали репосты, чтобы на проблему обратило внимание как можно больше людей.«Все на стороне Сергея, я тоже. Мы – заповедное братство», – написал в социальных сетях активист и защитник оставленных лосей Алексей Седой.В интернете также была запущена петиция с требованием прекратить уголовное преследование Сергея Красикова. Её подписали более 123 тысяч человек.«Государственный инспектор боролся с варварским отношением к природе, с вооруженными нарушителями, а стал фигурантом уголовного дела. Мы надеемся на торжество правды и закона», – говорилось в петиции, созданной сотрудниками Байкальского государственного заповедника.Пользователи портала «Пикабу» оставляли следующие комментарии:«Я что-то не понял. Почему Сергею грозит до 10-ти лет?» - «Со сломанной ключицей и сотрясением мозга он избил пятерых здоровых вооруженных мужиков»,«Совершаешь преступление. Тебя на этом ловят и пытаются задержать. Пытаешься убежать, наносишь увечья сотруднику, который тебя пытается поймать. Когда тебя ловят, кидаешь понты, буянишь. Пишешь заяву в полицию, на сотрудника, который поймал тебя, во время совершения преступления»,«За то, что задержал пятерых и его не прикопали там же, ему медаль должны давать. Какое может быть превышение? Превышение, если бы он застрелил кого-нибудь. А так он на службе был. У него работа такая – останавливать всех. Плюс угроза жизни»,«Как у нас всё с ног на голову перевёрнуто»,«Блин, в Бразилии, в Индии за это медаль дают, а у нас дело заводят».Коллектив Байкальского заповедника обращался с письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под свой контроль. Обращение получил от общественников глава минприроды России Александр Козлов.В конце апреля наконец пришла радостная новость о том, что уголовное дело на Красикова прекращено Пятеро обвиняемых же предстанут перед судом не только по обвинению в браконьерстве (незаконной добыче двух косуль), но в применении применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.- Причинённый преступлением материальный ущерб возмещен в ходе расследования. Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и возможной конфискации наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 330 тыс. рублей, - отмечают в Генпрокуратуре.Уголовное дело будет рассмотрено Мухоршибирским районным судом Бурятии.Жизнь Сергея Красикова прочно связана с Байкальским заповедником.