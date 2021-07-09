Улан-Удэ вновь превратился в «Венецию»

Улан-Удэ опять превратился в «Венецию». Вчера вечером в городе начался дождь, который продолжается до сих пор. Улицы вновь затоплены, грунтовые дороги в частном секторе размыты и стали попросту непроходимы.
Недавно горожане жаловались на затопленную улицу Лебедева. Пешеходам здесь пройти невозможно, а автомобили едва ли не вплавь. Сегодня в паблике ves_ulan_ude_ опубликовали видео с этой же улицы. Здесь опять огромные лужи.
В комментариях улан-удэнцы сообщили, что подобная картина наблюдается на улицах Бограда и Краснофлотская. У людей пострадали насаждения: «Бограда 40, тоже затопило. Вода стоит в ограде, картошку затопило и так каждый год... Обещали сделать отвод, но, видимо, это только обещания!», «Посмотрите, что творится по улице Краснофлотская, 26. За домом лужа хоть плавай», «Да весь город плавает!».
В паблике «Аноним 03» опубликовали проезжую часть на улице Куйбышева. Здесь дорога буквально превратилась в речной канал.
скриношты vk.com/an0nim_03
Некоторые пользователи Сети с юмор отнеслись к ситуации и принялись шутить на тему того, что пора ездить не автомобилях, а плавать на лодках:
«На Приречке (авторынок – прим. ред.) сегодня машин не продают, они продают лодки», «Венеция рядом...», «Ну что, народ! Купальный сезон открыт», «Зачем нам Байкал, мы и здесь поплаваем», «С 8 по 15 лама сказал не купаться».
В комитете городского хозяйства с утра сообщили, что дождевую воду на дорогах уже устраняют. 10 вакуумных машин и четыре мотопомпы комбината по благоустройству работают с четырёх часов утра.
Работы по откачке луж идут в центре на улице Куйбышева, Балтахинова, Банзарова, Набережная, Смолина, Борсоева (путепровод рядом с типографией). В Октябрьском районе - на улице Лебедева, Ключевская («Туяа», «Интерьер»), в Железнодорожном районе - на улице Николая Петрова и Читинском переезде.
Работают две мотопомпы в 100-х кварталах, две мотопомпы на ул. Лебедева и ул. Ключевская, отдельно подчеркнули в комитете.
Про ситуацию со скоплением ливневых вод на перекрёстке улиц Лебедева – Сахьяновой рассказали дополнительно.
- На данном участке сходятся три магистрали ливневых канализаций Октябрьского района. Ранее лужи там не было, потому что ливневая канализация была в рабочем состоянии. Но в связи со строительством третьего моста через реку Уда в настоящее время подрядной организацией проводятся работы по демонтажу существующей и устройству новой системы ливневой канализации с новыми ливнеприёмниками, которая возьмёт на себя не только обслуживание нового моста, но и существующей сети ливневых коммуникаций, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Горожане могут сообщить о лужах на городских дорогах в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по телефону 44-46-77.
Также здесь отметили, что комбинат не откачивает ливневую воду с придомовых территорий и частного сектора.
Протяжённость дорог в столице Бурятии составляет более 550 км., включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены 39 км. автодорог города на 68 участках. Большая часть водостоков была построена ещё в советское время в 70-80-е годы вдоль улично-дорожной сети города и имеет малую пропускную способность труб и лотков, в связи с этим в настоящее время вакуумные машины комбината помогают быстрее очистить улицы от луж и подтоплений.
Как сообщал «Байкал-Daily», дождливая погода сохранится как минимум до завтра. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, активную грозовую деятельность, местами возможен град, усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 м/с. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.