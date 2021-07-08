В Бурятии резко похолодает

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидаются сильные дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня, 8 июля, вечером по юго-западу, югу и Прибайкалью и завтра, 9 июля, по республике ожидается непогода.



Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, активную грозовую деятельность, местами возможен град, усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 м/с. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.



Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.

