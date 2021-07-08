Ожидаются сильные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня, 8 июля, вечером по юго-западу, югу и Прибайкалью и завтра, 9 июля, по республике ожидается непогода.
Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, активную грозовую деятельность, местами возможен град, усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 м/с. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.
Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
В Бурятии резко похолодает
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