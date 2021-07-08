В Бурятии ламы советуют не купаться до 15 июля

Буддисты верят, что вода в эти дни становится вредоносной
Иволгинский дацан предупреждает о том, что верующим не рекомендуется купаться с 9 по 15 июля. Согласно буддийским верованиям, это будут дни Пагшаг (с бурятского языка – Дни свиньи).
- Пагшаг длится в течение семи дней. В эти дни вода становится вредоносной, поэтому желательно воздержаться от водолечения, вхождения в воду и избегать всех действий, связанных с водой, - пояснил проректор Буддийского университета Жаргал багша Дугданов.
Существует две интерпретации Пагшаг: народная легенда и астрологическое объяснение.
- Согласно легенде, кладбищенские свиньи обитают у дерева Джамбубрикша в великом океане на южной стороне Джамбудвипы. Один раз в год эти свиньи начинают спариваться, происходит это в течение семи дней. Первые три дня они забираются на дерево Джамбубрикша, один день находятся на вершине дерева и три дня спускаются. В этот период от свиней исходит ядовитое испарение, которое отравляет плоды дерева Джамбубрикши, и эти плоды падают в океан. Что, в свою очередь, отравляет воду. Через океан отравления попадают в подземные воды, также через испарение отравленной океанской водой превращаются в дождь. И через этот дождь ядовитыми осадками отравляют травы и воды, - приводит легенду проректор Буддийского университета.
Что касается астрологии, то Жаргал багша Дугданов объяснил: «В этот летний период, когда солнце движется на север, лучи солнца становятся сильно жгучими, режущими, грубыми, что вредит растительности. Также эти лучи растапливают осевшие загрязненные осадки, накопленные в период зимы, весны и осени на горах. И они стекают в реки и озера, а испарившиеся частицы собираются в виде туч, которые выпадают дождём. В это время вся вода и растительность считаются отравленными и могут навредить организму. По данной причине в это время нежелательно заниматься водолечением, купаться, входить в воду, собирать травы и т.д.»
Ламы специально вычисляют дни Пагшаг. При этом существует несколько видом вычислений: тибетский и монгольский календари отличаются.
В Бурятии ламы советуют не купаться до 15 июля
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