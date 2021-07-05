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В Бурятии ушло в суд дело экс-сотрудников МВД об убийстве девушек

В Бурятии ушло в суд дело экс-сотрудников МВД об убийстве девушек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Одно из самых громких дел последнего времени будет рассматриваться с участием присяжных заседателей

2 июля в Кабанский районный суд в Бурятии поступило уголовное дело трёх бывших милиционеров, обвиняемых в убийстве двух девушек и покушении на убийство их подруги. Громкое дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, говорится в карточке дела на сайте суда.

Один из мужчин обвиняется в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление. Второй – в незаконном приобретении, передаче, хранении оружия, убийстве двух лиц, покушении на убийство, похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Третий – в похищении человека и покушении на убийство.

Как сообщал «Байкал-Daily», две девушки, 17 и 18 лет, были убиты в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района Бурятии. Сперва они были объявлены пропавшими, а вскоре в полицию пришло письмо от анонима. Он написал, что нашёл яму с обгорелыми телами.

Убийство оставалось нераскрытым вплоть до конца 2019 года. Когда же следователи раскрыли преступление, имена подозреваемых шокировали – ими оказались бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции. По версии следствия, в тот летний вечер девушки выпивали с милиционерами. Однако затем в компании вспыхнула ссора, после чего милиционеры расправились с помощью топоров с девушками. Затем продолжали спокойно работать в органах внутренних дел. Один из обвиняемых сам работал по делу об убийстве девушек.

Спустя 17 лет, когда преступление было раскрыто, объявилась и третья потерпевшая. Она также участвовала в пикнике с милиционерами, но сумела сбежать. Все эти годы девушка молчала, опасаясь за свою жизнь, и лишь после задержания подозреваемых рассказала о произошедшем.

- Порой уже думаешь: «Лучше бы я там с ними осталась». Все ходили пальцами тыкали, сейчас вообще гнобят постоянно… - признавалась в эфире «Дежурной части» выжившая девушка. – Я молчала 17 лет, на тот момент не было доверия следователям. Кто будет искать? Те же оперативники, которые и убили?

В деле есть и странные трагические обстоятельства. В сюжете телеканала «Россия-24» говорилось, что во время расследования погибли двое следователей, которые вели дело. Один вскоре был застрелен на охоте, другой прямо на рабочем месте был убит стажёром.

- Я всё удивлялся, почему же мы не можем раскрыть-то? И, как назло, нам не пришло [в голову] начать с самих себя. Буквально самого себя проверить, понимаете. До сих пор стыдно мне, как это мозгов не хватило, - рассказал бывший оперативник изданию «Медиазона».

Весной 2020 года председатель СК России Александр Бастрыкин дал личное поручение СУ СК России по Бурятии по поводу этого дела. 

убийство МВД
 
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