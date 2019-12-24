«Не пришло в голову начать с самих себя»: В Бурятии рассказали, почему 17 лет не могли поймать убийц-полицейских

Бывший оперативник уголовного розыска рассказал о расследовании убийства двух девушек, которое 17 лет назад совершили сотрудники МВД
Накануне издание «Медиазона» опубликовало большую статью о недавно раскрытом убийстве двух девушек в 2002 году в Селенгинске. В материале бывший оперативник уголовного розыска рассказал, как он, в составе следственной группы, расследовал это дело.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 декабря следственный комитет по Бурятии сообщил, что спустя 17 лет задержаны бывший и действующий сотрудник полиции. Они обвиняются в жестоком убийстве двух подруг из Селенгинска 17 лет назад.
26 августа 2002 года в Клюквенной пади в Кабанском районе Бурятии обнаружили тела двух девушек с черепно-мозговыми травмами; погибшим было 17 и 18 лет. По версии следствия, ночью 10 августа 2002 года милиционеры с девушками выпивали на природе. Застолье переросло в ссору, и пьяные силовики зарубили потерпевших топором.
Телеграм-каналы распространяли сообщения о том, что якобы задержан Владимир Казадаев, сейчас работающий в транспортной полиции, а с 2014 по 2017 годы возглавлявший УМВД по Улан-Удэ. СУ СКР по Бурятии официально опровергло эту информацию, но одновременно его имя исчезло с сайта управления на транспорте МВД по ЦФО, пишет «Медиазона».
История бывшего оперативника из Улан-Удэ
- В августе 2002 года тогдашний начальник управления уголовного розыска полковник Мордовской Пётр Степанович (сейчас – зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности – прим.ред) вызвал меня и второго оперуполномоченного. Вот нас он двоих вызвал и отправил в командировку в посёлок Кабанск Кабанского района. Задача какая была? Он сказал, что обнаружены трупы двух девушек — неопознанные, личности не установлены, с признаками насильственной смерти. Задача стояла установить личности, провести расследование, то есть оперативное сопровождение, установить лиц, которые совершили это убийство, и привлечь к ответственности. Моя задача как розыскника была выполнена, но Мордовской сказал, что я примыкаюсь к следственной группе: «(Ты) начинаешь проводить мероприятия оперативно-поисковые, оперативно-розыскные на установление лиц, совершивших это преступление», - цитирует «Медиазона» бывшего оперативника.
В Кабанский РОВД пришло анонимное письмо. Обыкновенный почтовый конверт внутренней почты и в нём письмо, листок тетрадный, исписан от руки синей ручкой: «Я ходил по лесу, собирал грибы, обнаружил это место, там лежало два трупа девушек, забросанных хвоей, ветками с хвоей. И предлагаю вам карту».
- Мы начали проверять всё, людей выставлять, приглашать, ранее судимых отрабатывать. Сразу стали напрягать так называемых блатных и уголовников, урок там этих всех, из такой воровской среды, ауешек и так далее. Стали делать поквартирный обход, полностью весь посёлок начали отрабатывать, буквально ногами. В общем, месяц мы работали-работали-работали-работали, а результатов — ноль. На этом все закончилось, - рассказывает экс-оперативник.
- Я всё удивлялся, почему же мы не можем раскрыть-то? И, как назло, нам не пришло [в голову] начать с самих себя. Буквально самого себя проверить, понимаете. До сих пор стыдно мне, как это мозгов не хватило, - добавил он.
Кроме того, он рассказал новые подробности: возможно, в тот день была третья девушка, но она успела убежать и все эти 17 лет молчала, не выдавая убийц-милиционеров.
- Сегодня я ездил в Селенгинск. Вот я с людьми поговорил: там, оказывается, после нашей командировки, когда я уехал, там же ещё сотрудники погибли. Один после этого происшествия месяца через три или через два погиб на охоте. По результату следствия выяснилось, что в него стрелял по ошибке сотрудник РОВД. Потом, до этого или после погиб ещё один, - рассказывает бывший сотрудник. – Мне сказали, что (первый погибший) догадывался, кто убил на самом деле. Он сам хотел добыть доказательства, но потом внезапно погиб. Говорят, (второй) тоже их подозревал. Они вместе работали с подозреваемыми не один год, знали, что от них можно ожидать, на что они способны.
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