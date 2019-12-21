В Бурятии за убийство девушек задержаны полицейский и пенсионер МВД

Спустя 17 лет раскрыто страшное убийство двух девушек, результаты шокируют



В Бурятии задержаны бывший и действующий сотрудник полиции, они обвиняются в жестоком убийстве двух подруг 17-летней давности.



По информации «Байкал-Dailу», в 2002 году пропали две жительницы Кабанского района, подруги, которым было 17 и 18 лет. Жители Селенгинска до последнего верили, что девушки найдутся. Однако вскоре в полицию пришло письмо от анонима. Он написал, что нашёл яму с обгорелыми телами. Погибшими оказались пропавшие девушки. Всё это время убийство оказалось нераскрытым.



Сегодня в СУ СКР по Бурятии сообщили, что девушкам были нанесены травмы головы, оказались повреждены кости черепа.



- Недавно в отделе по расследованию особо важных дел было образовано следственное отделение, в которое включены наиболее опытные сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. Они после тщательного изучения уголовного дела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников, - сообщили в Следственном управлении.



Результаты расследования шокировали местных жителей. Убийцами оказались бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции.



По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции с девушками приехали в местность Клюквенная падь, расположенную в лесу в четырёх километрах от трассы «Иркутск – Чита». Компания употребляла спиртное. Вскоре между пьяными милиционерами и девушками вспыхнула ссора. Сотрудники милиции при помощи топора расправились с девушками.



Задержанным предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц, совершённое группой лиц с целью скрыть другое преступление». Обвиняемые взяты под стражу.



Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой пенсионер органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности.



Кроме того, проверяются версии о причастности к преступлению ещё ряда сотрудников полиции.

