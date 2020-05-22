Глава СК России дал поручение по делу об убийстве девушек в Бурятии

Громкое дело об убийстве двух девушек, в которых обвиняются бывший и действующий сотрудник полиции, вышло на новый уровень
Руководитель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение по резонансному делу об убийстве двух девушек в Бурятии 17-летней давности. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета.
- В СМИ появилась информация с критикой расследования уголовного дела об убийстве двух девушек в 2002 году в Республике Бурятия. Сообщается, что в 2019 году спустя 17 лет задержаны бывший и действующий сотрудник полиции. Как отмечается, версия о причастности к убийству пенсионера полиции не подтвердилась, он обвиняется в совершении в ряде других преступлениях, выявленных в ходе расследования. Другой полицейский остаётся под стражей. Журналисты опасаются, что расследование уголовного дела может затянуться, - говорится в сообщении.
Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Бурятии доложить о ходе расследования уголовного дела.
Также Бастрыкин поручил проверить все аспекты и доводы, прозвучавшие в СМИ, и в кратчайшие сроки доложить о принятых процессуальных решениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», о шокирующем убийстве, произошедшем ещё в 2002 году, стало известно в конце 2019 года. В то далёкое лето пропали две жительницы Кабанского района, подруги, которым было 17 и 18 лет. Жители Селенгинска верили, что подружки найдутся живыми до тех пор, пока не пришло анонимное письмо. В нём неизвестный сообщил, что нашёл яму с обгорелыми телами. Погибшими оказались эти пропавшие девушки.
Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Лишь в конце 2019-го появились первые подозреваемые, что шокировало местных жителей. Подозреваемыми оказались бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции. По версии следствия, в тот летний вечер девушки выпивали с милиционерами. Однако между ними произошла ссора, милиционеры расправились с помощью топоров с девушками.
Задержанным предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц, совершённое группой лиц с целью скрыть другое преступление». Всё это время они продолжали спокойно работать в органах внутренних дел.
Издание «Медиазона» совместно с журналом «Холод» опубликовало большой материал об этом деле. Так, выяснилось, что была и третья потерпевшая, которая сбежала от милиционеров и всё это время молчала. Всплыли и странные обстоятельства гибели двух сотрудников местного отдела после трагедии.
Весной сюжет об этой трагедии представила телеведущая Ксения Собчак для своей передачи «Осторожно, Собчак». Выпуск получил название «Бурятский Твин Пикс».
Глава СК России дал поручение по делу об убийстве девушек в Бурятии
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