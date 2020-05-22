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Глава СК России дал поручение по делу об убийстве девушек в Бурятии

Глава СК России дал поручение по делу об убийстве девушек в Бурятии
Происшествия, 
Громкое дело об убийстве двух девушек, в которых обвиняются бывший и действующий сотрудник полиции, вышло на новый уровень

Руководитель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение по резонансному делу об убийстве двух девушек в Бурятии 17-летней давности. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета.

- В СМИ появилась информация с критикой расследования уголовного дела об убийстве двух девушек в 2002 году в Республике Бурятия. Сообщается, что в 2019 году спустя 17 лет задержаны бывший и действующий сотрудник полиции. Как отмечается, версия о причастности к убийству пенсионера полиции не подтвердилась, он обвиняется в совершении в ряде других преступлениях, выявленных в ходе расследования. Другой полицейский остаётся под стражей. Журналисты опасаются, что расследование уголовного дела может затянуться, - говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Бурятии доложить о ходе расследования уголовного дела.

Также Бастрыкин поручил проверить все аспекты и доводы, прозвучавшие в СМИ, и в кратчайшие сроки доложить о принятых процессуальных решениях.

Как сообщал «Байкал-Daily», о шокирующем убийстве, произошедшем ещё в 2002 году, стало известно в конце 2019 года. В то далёкое лето пропали две жительницы Кабанского района, подруги, которым было 17 и 18 лет. Жители Селенгинска верили, что подружки найдутся живыми до тех пор, пока не пришло анонимное письмо. В нём неизвестный сообщил, что нашёл яму с обгорелыми телами. Погибшими оказались эти пропавшие девушки.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Лишь в конце 2019-го появились первые подозреваемые, что шокировало местных жителей. Подозреваемыми оказались бывший и действующий сотрудники местного отдела полиции. По версии следствия, в тот летний вечер девушки выпивали с милиционерами. Однако между ними произошла ссора, милиционеры расправились с помощью топоров с девушками.

Задержанным предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц, совершённое группой лиц с целью скрыть другое преступление». Всё это время они продолжали спокойно работать в органах внутренних дел.

Издание «Медиазона» совместно с журналом «Холод» опубликовало большой материал об этом деле. Так, выяснилось, что была и третья потерпевшая, которая сбежала от милиционеров и всё это время молчала. Всплыли и странные обстоятельства гибели двух сотрудников местного отдела после трагедии.

Весной сюжет об этой трагедии представила телеведущая Ксения Собчак для своей передачи «Осторожно, Собчак». Выпуск получил название «Бурятский Твин Пикс».


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