В пригороде Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил ребёнка

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Сегодня на дороге в районе пригородного села Нурселение в Иволгинском районе Бурятии произошёл наезд на ребёнка 2012 года рождения. Его сбил водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер».- По предварительным данным, сегодня около 15 часов 43-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.Мальчика госпитализировали с тяжёлыми травмами.В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.