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В пригороде Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил ребёнка

В пригороде Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Мальчик получил тяжёлые травмы

Сегодня на дороге в районе пригородного села Нурселение в Иволгинском районе Бурятии произошёл наезд на ребёнка 2012 года рождения. Его сбил водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер».

- По предварительным данным, сегодня около 15 часов 43-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Мальчика госпитализировали с тяжёлыми травмами.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

фото - УГИБДД по Бурятии   
Как сообщал «Байкал-Dailу», неделю назад, 28 мая, на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Революции 1905 года автомобиль сбил 27-летнюю девушку.

26 мая в городе Гусиноозёрск под колёса «Мазды» попал 16-летний пешеход. Подросток перебегал улицу, неожиданно выбежав перед машиной.

20 мая на улице Николая Петрова в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Ипсум» сбил 11-летнюю девочку на «зебре».

18 мая водитель «Тойоты Корона» сбил 19-летнюю девушку на улице Мокрова.

В тот же день на улице Тулаева водитель автомобиля «Тойота Марк 2» сбил сразу двух человек на «зебре». Помощь пострадавшим водитель не оказался, с места скрылся и был задержан спустя пару дней.

Также наезд на ребёнка в Бурятии был зафиксирован 8 мая. В селе Сосново-Озёрское пьяный водитель «ВАЗ-2106» сбил 12-летнюю девочку.

ДТП
 
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