Возможно, пострадавшая сломала ногу
Накануне в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Около семи часов вечера на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Революции 1905 года автомобиль сбил 27-летнюю девушку. Это произошло на пешеходном переходе.
После удара девушка почувствовала резкую боль в области голени и стопы. С подозрением на перелом она была эвакуирована в больницу, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 мая в городе Гусиноозёрск под колёса «Мазды» попал 16-летний пешеход. Подросток перебегал улицу, неожиданно выбежав перед машиной.
18 мая в Улан-Удэ водитель «Тойоты Корона» сбил 19-летнюю девушку на улице Мокрова. В тот же день на улице Тулаева водитель автомобиля «Тойота Марк 2» сбил сразу двух человек на «зебре». Помощь пострадавшим водитель не оказался, с места скрылся и был задержан спустя пару дней.
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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