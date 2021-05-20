В Улан-Удэ пожилой водитель сбил двух пешеходов и скрылся

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося после наезда на двух пешеходов. ДТП произошло утром 18 мая на улице Тулаева.
На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Марк 2» сбил 67-летнюю женщину и 53-летнего мужчину. После наезда водитель, даже не выйдя к пострадавшим, уехал с места.
Пострадавшие пешеходы были доставлены в больницу. После осмотра их отпустили домой.
Сбежавший водитель задержан, сообщили сегодня в Госавтоинспекции.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушитель был задержан. 73-летний водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что после ДТП растерялся и поэтому покинул место аварии. В отношении водителя составлен административный материал за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
С начала года сотрудники ГИБДД в Бурятии 272 ДТП, где водители скрылись с места аварий. Из них 26 были с пострадавшими людьми.
Также сегодня утром на улице Николая Петрова водитель «Тойоты Ипсум» сбил на «зебре» 11-летнюю девочку.