Подросток внезапно выскочил перед машиной
26 мая на улице Пушкина в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии под колёса «Мазды» попал 16-летний пешеход. В группе «Селенга-инфо.24/7» сообщается, что подросток перебегал улицу, неожиданно выбежав перед машиной.
Сбитого юношу доставили в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пострадавший пешеход получил ушибы, его отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП в Кабанском районе пострадала 13-летняя девочка. В районе посёлка Сухой Ручей столкнулись автомобили «Ниссан X-Trail» и микроавтобус «Тойота Хайс».
В Бурятии выбежавший на дорогу подросток попал под авто
Происшествия, Фото:
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