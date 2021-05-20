Школьница упала на дорогу и громко закричала от боли
Сегодня утром на улице Николая Петрова в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка.
По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе 43-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» сбил 11-летнюю девочку.
В результате ДТП девочка с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора водителя с полосы встречного движения. На кадрах видно, как машина сбивает девочку, она падает на дорогу и начинает громко кричать. На помощь пострадавшей тут же кинулись неравнодушные люди, в том числе владелец видеорегистратора, прохожая и водитель «Ипсума».
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в Улан-Удэ на улице Мокрова «Тойота Корона» сбила 19-летнюю студентку.
До этого наезд на ребёнка в Бурятии был зафиксирован 8 мая. В селе Сосново-Озёрское пьяный водитель «ВАЗ-2106» сбил 12-летнюю девочку.
23 апреля на улице Жердева в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала 14-летняя девочка, побежавшая по «зебре», но на красный сигнал.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку
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