Крики о помощи первой услышала продавец магазина
8 мая около 10 часов вечера в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии произошёл наезд на ребёнка. На улице Бадеева 12-летнюю девочку сбил 34-летний водитель автомобиль «ВАЗ-2106».
- Водитель не имеет прав управления транспортным средством. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1.55 мг/л, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Помощь сбитой девочке оказали росгвардейцы.
- Очевидцем дорожно-транспортного происшествия стала продавец продуктового магазина. Женщина услышала крики о помощи и выскочила на улицу. Увидев, что на пешеходном переходе лежит ребёнок и рядом стоит автомобиль, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны вызвала «скорую помощь» и помогла загрузить ребенка в реанимобиль. Водитель, местный житель 1988 года рождения, был задержан и передан сотрудникам ДПС, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
В результате ДТП девочка с травмами была госпитализирована в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая в пригородном Сотниково автомобиль «Тойота Сурф» сбил женщину.
Поздним вечером 30 апреля на станции Дивизионная в Улан-Удэ насмерть сбили женщину. Водитель с места сбежал, его задержали спустя несколько дней.
23 апреля на улице Жердева в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала 14-летняя девочка, побежавшая по «зебре», но на красный сигнал.
В Бурятии пьяный водитель сбил девочку
Происшествия, Фото:
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