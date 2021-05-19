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В Улан-Удэ сбили 19-летнюю студентку

В Улан-Удэ сбили 19-летнюю студентку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года в столице Бурятии произошло восемь смертельных ДТП с пешеходами

Накануне, 18 мая в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода.

Около 10 часов на улице Мокрова в районе дома №50 39-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» сбил 19-летнюю девушку. Это произошло вне зоны пешеходного перехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП студентка с травмами была госпитализирована в БСМП.

Сегодня в Улан-Удэ состоится рейд «Пешеход» по пресечению нарушений правил дорожного движения, совершаемых пешеходами и водителями. Вблизи пешеходных переходов будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.

По состоянию на 13 мая, в Улан-Удэ зарегистрировано 49 ДТП с участием пешеходов. Восемь человек погибли, 43 получили ранения.

Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних наездов произошёл в субботу, 15 мая. Пьяный водитель «Ауди А6» сбил 60-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

Последний смертельный наезд на пешехода в Улан-Удэ зафиксирован 30 апреля. На станции Дивизионная водитель «Тойоты Калдины» сбил насмерть женщину и скрылся. Тело погибшей нашли на следующий день, а виновника аварии – спустя несколько дней.

Также недавно в суд ушло уголовное дело на мужчину, который насмерть сбил 16-летних троюродных брата и сестру 23 февраля. Виновнику трагедии грозит до 20 лет колонии.
ДТП
 
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