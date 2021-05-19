С начала года в столице Бурятии произошло восемь смертельных ДТП с пешеходами
Накануне, 18 мая в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода.
Около 10 часов на улице Мокрова в районе дома №50 39-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» сбил 19-летнюю девушку. Это произошло вне зоны пешеходного перехода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП студентка с травмами была госпитализирована в БСМП.
Сегодня в Улан-Удэ состоится рейд «Пешеход» по пресечению нарушений правил дорожного движения, совершаемых пешеходами и водителями. Вблизи пешеходных переходов будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.
По состоянию на 13 мая, в Улан-Удэ зарегистрировано 49 ДТП с участием пешеходов. Восемь человек погибли, 43 получили ранения.
Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних наездов произошёл в субботу, 15 мая. Пьяный водитель «Ауди А6» сбил 60-летнюю женщину, которая шла по тротуару.
Последний смертельный наезд на пешехода в Улан-Удэ зафиксирован 30 апреля. На станции Дивизионная водитель «Тойоты Калдины» сбил насмерть женщину и скрылся. Тело погибшей нашли на следующий день, а виновника аварии – спустя несколько дней.
Также недавно в суд ушло уголовное дело на мужчину, который насмерть сбил 16-летних троюродных брата и сестру 23 февраля. Виновнику трагедии грозит до 20 лет колонии.
В Улан-Удэ сбили 19-летнюю студентку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От клещевого вирусного энцефалита планируют привить более 77 тысяч человек
Мужчина стал виновником аварии, в результате которой пострадал военнослужащий
С начала года в столице Бурятии произошло восемь смертельных ДТП с пешеходами
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Нарушитель настаивал на взятке, несмотря на отказы сотрудников ДПС
Землетрясение случилось рано утром
В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков
Виновника пожара не удастся наказать, так как у него нет паспорта
Инцидент произошёл во время прохождения рамки металлоискателя
Водитель год не сможет сесть за руль
На место выезжали сотрудники группы разминирования
Работодатель вовремя не расторг договор с любителем наркотиков
Пожары произошли в двух районах республики
Речь идёт о сумме более 840 миллионов
В результате аварии погибла мать двоих детей