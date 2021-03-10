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Юрий Трутнев вступился за инспектора заповедника из Бурятии

Юрий Трутнев вступился за инспектора заповедника из Бурятии
Власть,  Фото:сайт Байкальского заповедника
Неожиданно ставший фигурантом уголовного дела инспектор Байкальского заповедника заявил, что «правда на его стороне»

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с инспектором Байкальского заповедника, на которого возбудили уголовное дело. Аппарат полпредства ДФО возьмёт данное происшествие на контроль.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2020 года в Алтачейском заказнике в Бурятии пятеро браконьеров охотились на косуль. На животных велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Браконьеры убили двух косуль. На обратном пути в лесу их задержали инспекторы Байкальского заповедника. Госинспектор Сергей Красиков во время задержания пострадал от наезда автомобиля браконьеров, получив перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы.

- В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров. У Сергея Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы, - отмечают в полпредстве президента в ДФО.

Однако затем в деле произошёл неожиданный поворот. Сам госинспектор стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Всё потому, что задержанные браконьеры подали на него жалобу.

«Из заявления государственного инспектора следовало, что водитель автомобиля «УАЗ-469» не отреагировал на требование об остановке и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. С другой стороны, охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу выстрелил из ружья в их сторону, после чего при задержании нанёс прикладом удар по телу одного из них и сломал рёбра. Затем, запугивая, выстрелил в сторону ещё одного мужчины, попав пулей ему в ботинок», - приводили в следственном управлении доводы браконьеров.

Юрий Трутнев напомнил, что задача всех органов государственной власти – защищать людей, добросовестно выполнявших свои обязанности, а также гарантировать соблюдение требований природоохранного законодательства.

- Совершенно недопустимо варварское отношение к природе, нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием – уже правонарушение. Во всей этой ситуации необходимо тщательнейшим образом и в кратчайшие сроки разобраться, – сказал Юрий Трутнев.

«В чём сила, люди?»

Множество людей пишут и звонят в Байкальский заповедник, выражая слова поддержки Сергею Красикову.

- Узнав детали, вникнув в ситуацию, которая возникла после задержания браконьеров в Алтачейском заказнике, в памяти невольно всплывают слова из культового фильма «Брат-2». Герой Сергея Бодрова говорит: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?!» Как хочется сказать утвердительное: «Да!». Однако, что мы видим? В потрясающей истории с задержанием браконьеров на территории федерального заказника «Алтачейский» произошел невообразимый поворот: нарушители приложили массу сил, чтобы выкрутиться и, возможно, кому-то из них это удастся, а против инспектора Байкальского заповедника, который честно выполнял свою работу, возбуждено уголовное дело. То есть, что получается? Что нет силы в правде? – говорят сотрудники Байкальского заповедника.

Байкальский заповедник сейчас стучится во все двери, обращается во все инстанции, призывая обратить пристальное внимание на произошедшее. Ранее информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела минприроды России обращался в Генпрокуратуру и СК России с целью привлечь внимание к произошедшему.

- Сергей Красиков – молодой инспектор, продолжатель династии защитников заповедной природы. Он настоящий патриот и фанат своей работы. А работа эта непростая и опасная, ведь часто те, кто нарушает правила заказника, делают это в корыстных целях, сознательно и обдуманно. Ничто не останавливает браконьеров, когда они считают, что «им закон не писан». А мы надеемся на закон. На закон, который должен защитить защитника природы! – говорит заместитель директора ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» по экологическому просвещению и экотуризму Ирина Лясота.

Сам Сергей Красиков отрицает обвинения браконьеров и заявляет, что «правда на его стороне».

- Я родился и живу на этой земле, уважаю и ценю людей, которые, как и я, любят природу. Суть моей работы состоит в охране территории государственного заказника «Алтачейский», в обеспечении соблюдения заповедного режима. Я всегда выполнял и выполняю свою работу честно, следуя закону. И правда на моей стороне! – сказал государственный инспектор Сергей Красиков.


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