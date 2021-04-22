В Улан-Удэ водитель снёс кирпичный забор

Предварительно, автомобилист был пьян
Сегодня в шесть часов утра на улице Императорская в Улан-Удэ произошло ДТП. 23-летний водитель с четырьмя пассажирами врезался в кирпичный забор, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
- На момент прибытии бригады все участники аварии самостоятельно покинули автомобиль и от медицинского осмотра отказались. Стоит отметить, что при беседе с молодыми людьми от них исходил характерный запах алкоголя, - сообщили медики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник в селе Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии 59-летний водитель микрогрузовика «Мазда Титан» снёс забор жилого дома
. Пострадал сам водитель автомобиля.
В тот же день водитель «Тойоты» влетел в жилой дом
, где спал трёхмесячный младенец. В автоаварии пострадал малыш, водитель иномарки и 11-летний пассажир. Все доставлены в больницу. Застрявший в доме автомобиль вытаскивали с помощью спецтехники.
Предварительно, автомобилист был пьян
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