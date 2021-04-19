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В Бурятии извлекли застрявший в доме автомобиль

В Бурятии извлекли застрявший в доме автомобиль
Происшествия, 
Число пострадавших в необычном ДТП выросло

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Аргадинская в селе Сужа в пригороде Улан-Удэ легковушка «Тойота Королла» влетела в жилой дом. В комнате в это время спал младенец.

Водителю 59 лет, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Утром сообщалось, что в результате аварии в медицинское учреждение были доставлены водитель и трёхмесячный малыш. Позже стало известно об ещё одном пострадавшем – это 11-летний пассажир, находившийся в машине.

На месте также работает спецтехника. Автомобиль, который буквально застрял в доме, извлёк трактор.



ДТП
 
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