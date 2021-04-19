В Бурятии микрогрузовик снёс забор жилого дома

Сегодня в первой половине дня в селе Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии 59-летний водитель микрогрузовика «Мазда Титан» снёс забор жилого дома.
- По предварительным данным, водитель «Мазды Титан» совершил касательное столкновение с «Тойота Карина», после чего совершил наезд на препятствие – врезался в забор, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадал сам водитель микрогрузовика.
Сегодня утром произошло похожее ДТП в ещё одном пригородном селе – Суже. Водитель «Тойоты» влетел в жилой дом, где спал трёхмесячный младенец. В автоаварии пострадал малыш, водитель иномарки и 11-летний пассажир. Все доставлены в больницу. Застрявший в доме автомобиль вытаскивали с помощью спецтехники.