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В Бурятии микрогрузовик снёс забор жилого дома

В Бурятии микрогрузовик снёс забор жилого дома
Происшествия,  Фото:avarkom_kuzov_salon
Водитель микрогрузовика врезался в легковушку и в забор

Сегодня в первой половине дня в селе Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии 59-летний водитель микрогрузовика «Мазда Титан» снёс забор жилого дома.

- По предварительным данным, водитель «Мазды Титан» совершил касательное столкновение с «Тойота Карина», после чего совершил наезд на препятствие – врезался в забор, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадал сам водитель микрогрузовика.


Сегодня утром произошло похожее ДТП в ещё одном пригородном селе – Суже. Водитель «Тойоты» влетел в жилой дом, где спал трёхмесячный младенец. В автоаварии пострадал малыш, водитель иномарки и 11-летний пассажир. Все доставлены в больницу. Застрявший в доме автомобиль вытаскивали с помощью спецтехники.


ДТП
 
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