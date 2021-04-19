В Улан-Удэ возле полыхающего склада запчастей нечем дышать

В Улан-Удэ в шестом часу дня всё ещё не могут потушить горящий на проспекте Автомобилистов склад автозапчастей «Автотрейд».
- Горят запчасти, резина и пластик. Дышать нечем по всей округе, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Сигнал о возгорании поступил пожарным в 14.14 часов. В ГУ МЧС по Бурятии сообщали, что на тот момент пожару был присвоен второй ранг (из пяти возможных).
На момент прибытия пожарных горела кровля здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
Более подробная информация появится чуть позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2019 года на том же проспекте Автомобилистов произошёл крупнейший пожар. Днём загорелась строительная база, огонь быстро охватил площадь 1500 кв.метров. Спустя несколько часов на помощь вызвали вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. Вертолёт набирал воду из Селенги и тушил с воздуха. Всего было вылито 165 тонн воды. Помимо вертолёта, привлекли пожарный поезд ВСЖД. Потушили пожар лишь на следующий день. Здания выгорели на общей площади 1800 кв.м.