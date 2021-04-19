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В Улан-Удэ полыхает склад автозапчастей

В Улан-Удэ полыхает склад автозапчастей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Крупный пожар произошёл на проспекте Автомобилистов

Сегодня после обеда произошёл пожар на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Загорелся склад автозапчастей «Автотрейд». Очевидцами стали многие горожане, поскольку сильный дым виден отовсюду.

- На место направлены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных огнём горела кровля здания. Пожару присвоен 2-й ранг пожара, - сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация уточняется.


В феврале крупный пожар на складе автозапчастей компании «Автотрейд» произошёл в Красноярске. Пожар унёс жизни четырёх человек: погибли трое сотрудников МСЧ и рабочий склада. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
пожар
 
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