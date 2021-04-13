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В Бурятии помощник пастора признался в надругательствах над детьми

В Бурятии помощник пастора признался в надругательствах над детьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дьякон-педофил рассказал о семи преступлениях против детей

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня стало известно о задержании в Хоринском районе Бурятии педофила из общины евангелистов. Педофилом оказался дьякон, помощник пастора. Он примкнул к евангельской общине в небольшом селе после выхода из колонии, где, по данным телеканал РЕН ТВ, сидел за убийство.

Вычислили педофила, можно сказать, благодаря случайности. Микрофинансовая организация обратилась в полицию по поводу невыплаты кредита этим мужчиной. Полицейский, проверяя телефон дьякона на предмет электронных чеков, увидел в галерее фото и видео порнографического содержания с участием маленькой девочки.

На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

По данным следствия, в здании церкви религиозной организации имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. С 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, мужчина совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

После задержания на допросе мужчина признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путём и нашли свое подтверждение.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи устанавливают полную картину преступлений. 
сексуальное насилие
 
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