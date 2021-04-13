Федеральные СМИ сообщили о задержании в Бурятии помощника пастора евангельской церкви
В Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви, которого подозревают в развращении малолетних, сообщает РЕН ТВ.
Телеканал сообщает, что подозреваемый примкнул к местной евангельской общине после того, как отбыл срок в колонии за убийство. Тем не менее бывший заключённый заручился доверием пастора в небольшом селе, после чего его сделали дьяконом.
Затем сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что дьякон пытается провернуть мошенническую схему с микрозаймами. В ходе проверки выяснилось, что дьякон совращал малолетних девочек, сообщает РЕН ТВ.
- Пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их. В телефоне Агаркова были обнаружены крайне непристойные снимки, на которых была запечатлена одна из жертв предполагаемого педофила - девочка 2014 года рождения, - приводит подробности телеканал.
При этом остаётся неизвестным, сколько всего детей могли пострадать от рук дьякона.
Отмечается, что данный инцидент привёл к недоверию местных жителей к самой евангельской церкви.
В Бурятии дьякона-евангелиста подозревают в развращении малолетних
Происшествия, Фото:
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