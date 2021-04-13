В Бурятии дьякона-евангелиста подозревают в развращении малолетних

Федеральные СМИ сообщили о задержании в Бурятии помощника пастора евангельской церкви



В Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви, которого подозревают в развращении малолетних, сообщает РЕН ТВ.



Телеканал сообщает, что подозреваемый примкнул к местной евангельской общине после того, как отбыл срок в колонии за убийство. Тем не менее бывший заключённый заручился доверием пастора в небольшом селе, после чего его сделали дьяконом.



Затем сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что дьякон пытается провернуть мошенническую схему с микрозаймами. В ходе проверки выяснилось, что дьякон совращал малолетних девочек, сообщает РЕН ТВ.



- Пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их. В телефоне Агаркова были обнаружены крайне непристойные снимки, на которых была запечатлена одна из жертв предполагаемого педофила - девочка 2014 года рождения, - приводит подробности телеканал.



При этом остаётся неизвестным, сколько всего детей могли пострадать от рук дьякона.



Отмечается, что данный инцидент привёл к недоверию местных жителей к самой евангельской церкви.

