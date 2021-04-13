В Бурятии рассказали, как раскрыли педофила из общины евангелистов

Непристойные фото и видео с маленькой девочкой обнаружили в телефоне помощника пастора евангельской церкви
В Бурятии стали известны подробности дела дьякона из евангельской церкви, помощника пастора, которого подозревают в развращении малолетних. На него удалось выйти, можно сказать, случайно - благодаря заявлению микрофинансовой организации в полицию.
- Сотрудники полиции провели проверку по заявлению микрофинансовой организации о невыплате кредита 65-летним жителем Хоринского района. Мужчина отрицал факт получения займа. С согласия владельца телефона была изучена информация об смс-сообщениях и электронных чеках о зачислении денег, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские, просматривая телефон, обнаружили в галерее изображений шокирующие данные. Там были фото и видео порнографического содержания с участием маленькой девочки.
- По предварительным данным, в марте 2021 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки, - пояснили в министерстве внутренних дел. – Сотрудники полиции совместно со следователем СК осмотрели место происшествия. Допрошены потерпевшие и свидетели. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.
О задержании дьякона-евангелиста, о котором уже сообщили многие федеральные СМИ, первым проинформировал телеканал РЕН ТВ. Известно, что мужчина примкнул к местной евангельской общине в селе после того, как отбыл срок в колонии за убийство, заручился доверием и стал дьяконом.
- Пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их, - приводит подробности РЕН ТВ.
В настоящее время по делу проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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