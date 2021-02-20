В Улан-Удэ росгвардеец пытался затолкать официантке деньги в рот



За официантку тут же вступился охранник. Он увёл мужчину от девушки и вызвал наряд Росгвардии. Прибывшие силовики забрали своего коллегу, который продолжал дебоширить.









В Бурятии разгорелся скандал вокруг офицера Росгвардии, который пытался «накормить» деньгами официантку. Видео появилось в телеграм-канале «Степной Дозор». Офицер Росгвардии ужинал с другом в ресторане китайской кухни «Золотая медаль». Когда они начали покидать заведение, официант попросила оплатить контейнер для еды, что возмутило высокопоставленного правоохранителя. Он достал деньги и попытался насильно затолкать их девушке в рот.- По данному факту проводится проверка. При установлении причастности должностных лиц, будут приняты соответствующие меры, виновные будут привлечены к ответственности, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.По кадрам видно, что ни у персонала ресторана, ни у посетителей и прибывших росгвардейцев не было медицинских масок. Из этого можно сделать вывод, что инцидент произошёл около года назад.