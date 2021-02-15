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В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо

В Бурятии педагог дёрнула ученика за больное ухо
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Районным управлением образования проводится служебная проверка

В паблике «Аноним 03» появилась тревожное сообщение о ЧП в Петропавловской средней школе № 1 в Джидинском районе.

- Произошёл такой случай: учительница порвала ухо ученику. Ученик перенёс три операции летом 2020 на это ухо. Он практически не слышит им. Через 2-3 месяца намечалась следующая операция. Учительница прекрасно знала об этом, - говорится в социальной сети.

Далее анонимный пользователь рассказывает о проблемах успеваемости мальчика, учащегося в начальных классах, из-за пропуска уроков после лечения, а также, как случился сам инцидент.

- В данном случае ребёнок прослушал задание и не приступил к выполнению. За что учительница подошла и дернула ученика за больное ухо. Все швы были разорваны. Сейчас нужна будет операция на ухо, но о восстановлении слуха речь уже не идёт, - отмечается в паблике.

Добавляется здесь, что мама воспитывает мальчика одна.

Директор школы Баир Ринчино в беседе «Байкал-Daily» сообщил, что учительница после происшествия испугалась, сразу же позвонила родителям и повела ученика в медицинский пункт.

- Нерадивый ученик вывел учительницу, учительница взяла его за ухо, а ухо оказалось больное. Учительница сама испугалась, позвонила потом родителям, извинилась, повела его в медпункт. В медпункте посмотрели, на ухе никаких последствий, то есть внешне никаких проявлений. Потом пришла мама ребенка, они поехали в больницу на обследование – выяснять, какие последствия, - рассказал директор учреждения образования.

Он опроверг версию, изложенную в социальной сети анонимным пользователем.

- Просто дёрнула за ухо, но никак не оторвала, не порвала. Учительница знала, что ребенок перенес операцию – операция была летом, но, видимо, забыла. Потом она, конечно, вспомнила об операции, сразу позвонила родителям, сообщила, извинилась, - отметил Баир Ринчино.

Сейчас в школе ждут медицинское заключение по результатам обследования ребёнка.

- Служебная проверка проводится. Информацию о её результатах мы дадим позже, - сообщили «Байкал-Daily» в районном управлении образования. 
школа
 
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