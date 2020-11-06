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Поиски пропавшего самолёта из Бурятии вновь прекращены

Поиски пропавшего самолёта из Бурятии вновь прекращены
Происшествия, 
Поиски приостановлены до установления новых обстоятельств

В Иркутской области приостановлены возобновлённые 27 октября поиски самолёта Ан-2 из Бурятии, пропавшего в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

- Наши сотрудники и другие участники поисковой группы отработали по плану все секторы местности, провели аэрофотосъёмку и видеосъёмку, сейчас эти материалы находятся на обработке, специалисты их отсматривают. Биллинговые координаты, которые являлись основанием для возобновления поисков, пока результатов не дали. Поиски приостановлены до установления новых обстоятельств, - сказал собеседник ТАСС.

Поиски проводили в Черемховском районе Иркутской области, где на основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета было установлено наиболее вероятное место его нахождения. В поисках задействовали вертолёт, беспилотный летательный аппарат и наземные группы.

Всего за время поисков самолёта в Иркутской области и Бурятии было совершено 186 вылетов воздушных судов, с помощью которых обследовали почти 38,5 тыс. кв. км территории. С применением беспилотных летательных аппаратов осмотрели 1,7 тыс. кв. км, дельтапланов - 240 кв. км, наземные группы обследовали 685 кв. км.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре поиски были прекращены. Спустя месяц по просьбе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева поиски были возобновлены на территории области. В областном МЧС показывали, как проходят работы, опубликовав видео с беспилотника. 



Самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля, вылетев из посёлка Кырен Тункинского района Бурятии для осмотра территории, где должны были проводить обработку лесов от тутового шелкопряда. Но в назначенное время борт не вышел на связь и с того времени начались поиски. На борту находились шесть человек.

После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 
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