У следствия есть основания полагать, что пассажиры и члены экипажа могли пострадать
Спустя три дня после исчезновения в Бурятии самолёта Ан-2 следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ранее по факту исчезновения самолёта была доследственная проверка.
19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел в 19 часов 37 минут по местному времени из посёлка Кырен Тункинского района, в установленное время экипаж на связь не вышел.
Воздушное судно вылетело на облёт территории, которую необходимо обработать от шелкопряда. На борту было шесть человек – двое пилотов и четыре командира других экипажей, которым показывали зону работ.
- В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Следственная группа провела осмотр взлетно-посадочной площадки в поселке Кырен, где изъяты образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом, назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения его качества, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», поиски ведутся в Окинском, Тункинском районах Бурятии и на территории Черемховского района Иркутской области. Также самолёт ищут на Байкале. Только за сегодняшнее утро пилоты обследовали более 800 квадратных километров.
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения самолёта Ан-2
Происшествия, Фото:
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