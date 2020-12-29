Подозреваемого из другого региона поймали внимательные росгвардейцы
Росгвардейцы в Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в розыске по Ульяновской области.
Подозрительного мужчину сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Жердева. На него обратили внимание, потому что он был одет не по сезону – в лёгкую куртку и кроссовки.
Росгвардейцы начали устанавливать личность мужчины. Он заявил, что приехал из Тюмени и назвался чужим именем.
В ходе проверки документов было установлено, что у мужчины при себе был чужой паспорт. 29-летний гражданин был доставлен в отдел полиции. Там и выяснилось, что задержанный находится в оперативном розыске в Ульяновской области по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
В дальнейшем задержанный будет передан инициатором розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки
Происшествия, Фото:
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