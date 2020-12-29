В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Подозреваемого из другого региона поймали внимательные росгвардейцы



Росгвардейцы в Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в розыске по Ульяновской области.



Подозрительного мужчину сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Жердева. На него обратили внимание, потому что он был одет не по сезону – в лёгкую куртку и кроссовки.



Росгвардейцы начали устанавливать личность мужчины. Он заявил, что приехал из Тюмени и назвался чужим именем.



В ходе проверки документов было установлено, что у мужчины при себе был чужой паспорт. 29-летний гражданин был доставлен в отдел полиции. Там и выяснилось, что задержанный находится в оперативном розыске в Ульяновской области по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.



В дальнейшем задержанный будет передан инициатором розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

