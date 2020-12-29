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В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки

В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Подозреваемого из другого региона поймали внимательные росгвардейцы

Росгвардейцы в Улан-Удэ задержали мужчину, находящегося в розыске по Ульяновской области.

Подозрительного мужчину сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Жердева. На него обратили внимание, потому что он был одет не по сезону – в лёгкую куртку и кроссовки.

Росгвардейцы начали устанавливать личность мужчины. Он заявил, что приехал из Тюмени и назвался чужим именем.

В ходе проверки документов было установлено, что у мужчины при себе был чужой паспорт. 29-летний гражданин был доставлен в отдел полиции. Там и выяснилось, что задержанный находится в оперативном розыске в Ульяновской области по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

В дальнейшем задержанный будет передан инициатором розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия розыск
 
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