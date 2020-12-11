В Улан-Удэ трамваю пришлось брать иномарку на таран. Видео

10 декабря около четырёх часов дня на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП с участием иномарки и трамвая. По предварительным данным, при повороте на улицу Конечная под трамвай «залетел» «Хёндай Солярис» под управлением молодого человека.
- Они не могли расцепиться, и трамвай не мог дать задний ход. Водителю трамвая пришлось брать «Хёндай» на таран, чтобы расчистить себе путь для движения, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
В ДТП пострадавших нет.
Участники инцидента друг к другу отнеслись лояльно.
- Водитель трамвая претензии к виновнику не предъявлял, После того, как он расчистил себе путь, продолжил своё движение по маршруту, - отметил очевидец.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера возле трамвайного депо трамвай сошёл с рельсов.