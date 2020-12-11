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В Улан-Удэ трамваю пришлось брать иномарку на таран. Видео

В Улан-Удэ трамваю пришлось брать иномарку на таран. Видео
Происшествия, 
Необычное ДТП с участием трамвая и «Хёндая» произошло в Улан-Удэ

10 декабря около четырёх часов дня на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП с участием иномарки и трамвая. По предварительным данным, при повороте на улицу Конечная под трамвай «залетел» «Хёндай Солярис» под управлением молодого человека.

- Они не могли расцепиться, и трамвай не мог дать задний ход. Водителю трамвая пришлось брать «Хёндай» на таран, чтобы расчистить себе путь для движения, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.


В ДТП пострадавших нет.

Участники инцидента друг к другу отнеслись лояльно.

- Водитель трамвая претензии к виновнику не предъявлял, После того, как он расчистил себе путь, продолжил своё движение по маршруту, - отметил очевидец.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера возле трамвайного депо трамвай сошёл с рельсов.


ДТП трамвай
 
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