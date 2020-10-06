Ковидные койки развернут в здании женской консультации в Улан-Удэ

В Улан-Удэ запас коек для больных коронавирусом почти исчерпан, поэтому нужны новые
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов посетил ковидные стационары. Фотографии в защитном костюме он выложил на своих страницах в соцсетях.
Алексей Цыденов проконтролировал ход работ по перепрофилированию стационаров для приёма больных COVID-19. Он осмотрел палаты в отделениях детского стационара на улице Модогоева и посетил Центр восточной медицины, который принимает пациентов с коронавирусом, сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом правительство республики разворачивает дополнительный коечный фонд. На сегодняшний день занято 70% оборудованных для лечения пациентов с COVID-19 мест.
- Это ожидаемая ситуация, мы к ней готовились. На сегодня у нас развёрнуто 1022 койкоместа в стационарах для больных коронавирусом, из них 700 занято на сегодняшний день. Есть запас, но это с учётом районов. В Улан-Удэ запас почти исчерпан, поэтому ведётся работа по разворачиванию новых коек. За прошедшую неделю 110 дополнительных мест было создано. И ещё в ближайшее время мы планируем к разворачиванию 353 места. В том числе в этой больнице создано 60 мест для больных коронавирусом: это и для взрослых, и детей. Плюс здесь есть пульмонологическое отделение, подготовленный персонал, подготовленные помещения, система кислородоснабжения – то есть созданы условия, чтобы оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Маленьких пациентов переведут в детскую республиканскую клиническую больницу на проспекте Строителей. То есть вся плановая пульмонологическая помощь, которая оказывалась здесь, в таком же объёме будет оказываться, - сообщил Алексей Цыденов в детском стационаре.
В детском стационаре на улице Модогоева круглосуточно оказывается специализированная медицинская помощь по профилям аллергология-иммунология, пульмонология, кардиология, педиатрия, внедрены телекоммуникационные технологии консультирования пациентов. Подготовительные работы по разворачиванию 60 перепрофилированных коек для лечения больных коронавирусом, в том числе детей и взрослых, которые ухаживают за ними, начаты со 2 октября. Персонал больницы прошел обязательное обучение.
- Палаты на сегодня готовы, делаем последние штрихи: формирование шлюзов, доработки по приёмному покою. Прорабатываем с персоналом алгоритм, и со среды, 7 октября, приступаем к приёму больных коронавирусной инфекцией. Морально готовы ещё с февраля, так как наш стационар принимает детей с острой бронхолёгочной патологией, с признаками респираторной инфекции, - рассказала заместитель главного врача детской республиканской клинической больницы по лечебной части, врач-пульмонолог Наталья Очирова.
Также за прошедшую неделю созданы 110 новых мест: в стационаре по ул. Пирогова в Улан-Удэ, в Центре восточной медицины, в Мухоршибирской, Курумканской и Заиграевской центральных районных больницах.
С 5 октября открыты 50 коек в здании детского отделения городской больницы №4 по ул. Расковой, 50 коек в здании социально-реабилитационного отделения госпиталя ветеранов войн на Верхней Берёзовке, где до 4 октября функционировал обсерватор.
Минздрав Бурятии прорабатывает план дальнейшего развертывания дополнительного коечного фонда. В подразделении детской больницы в Сотниково появится 100 коек для больных коронавирусом, в республиканском кожно-венерологическом диспансере – 93 койки; в здании по пр. Победы, 6 (там расположена женская консультация) – 100 коек. Таким образом, при развёртывании 353 новых мест общий коечный фонд составит 1425 коек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 6 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7559. Третий день подряд выявляют более 90 больных коронавирусом.
Ковидные койки развернут в здании женской консультации в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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