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Глава Бурятии просит жителей не носить маску на подбородке

Глава Бурятии просит жителей не носить маску на подбородке
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов объяснил, почему сам не всегда носит маску

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в интервью телеканалу АТВ о том, что в республике наблюдается вторая волна коронавируса. Но несмотря на большую загруженность в системе здравоохранения, медики справляются с поставленной задачей, отработаны механизмы лечения, отметил глава. При этом, Алексей Цыденов, подчеркнул, что никакими медицинскими мерами COVID-19 сдержать нельзя.

- COVID-19 сдерживается только общим внимательным отношением, общей осторожностью и дисциплиной поведения всех жителей республики. Потому что система здравоохранения только лечит, а вот чтобы не заболеть, нужна осторожность самих людей – это ношение масок, дезинфекция. Есть разные в соцсетях вбросы о том, что маска не эффективна и так далее. Это надо спросить у врачей, которые работают в «ковидных» госпиталях, ведь они закрывают маской органы дыхания, и, находясь в центре концентрации болезни, не болеют. То есть, защита органов дыхания – это, в принципе, одно из основных мероприятий по недопущению заражения COVID-19. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем, что маски нужно носить и носить их нужно правильно. Когда маска под носом, она не защищает, должны быть закрыты и нос, и рот, - пояснил глава Бурятии.

На вопрос о том, почему Алексея Цыденова часто можно увидеть без маски, он ответил весь управленческий персонал постоянно проходит тестирование на COVID-19, средства индивидуальной защиты также используются по необходимости.

Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость в последние дни в Бурятии держится на высоком уровне. Четвёртый день подряд суточный прирост превышает 90 заражённых.


глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус
 
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