Главврач ковидного госпиталя в Улан-Удэ: «Ресурсам и кадрам есть предел»

- В последние дни значительно выросло количество заболевших и, соответственно, число поступивших. Растёт нагрузка на ковидные госпитали, развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся, и, говоря честно, иногда возникают задержки в госпитализации. Всему есть предел - ресурсам, кадрам, коечному фонду и лекарствам - они не безграничны. Минздрав и руководство больницы изо всех сил стараются не допустить перебоев в этом отношении. Глядя на фотографии из ковидных госпиталей зарубежных стран, когда задыхающимися больными заполнены коридоры больниц, страшно представить такой вариант развития событий у нас, - поделился Баир Хабинов в Instagram.







- Что касается Улан-Удэ, то здесь уже более 90 % «ковидных» коек занято. Сейчас мы ведём работу по разворачиванию дополнительных больничных мест, но в целом, ситуация непростая, - сказал глава Бурятии.



