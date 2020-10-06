Главврач ковидного госпиталя в Улан-Удэ: «Ресурсам и кадрам есть предел»

Коронавирусная инфекция набирает обороты. Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки COVID-19 заболели ещё 95 человек. Причём третий день подряд суточный прирост в республике превышает 90 заражённых.
К жителям Бурятии обратился главный врач ковидного госпиталя на улице Пирогова Баир Хабинов.
- В последние дни значительно выросло количество заболевших и, соответственно, число поступивших. Растёт нагрузка на ковидные госпитали, развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся, и, говоря честно, иногда возникают задержки в госпитализации. Всему есть предел - ресурсам, кадрам, коечному фонду и лекарствам - они не безграничны. Минздрав и руководство больницы изо всех сил стараются не допустить перебоев в этом отношении. Глядя на фотографии из ковидных госпиталей зарубежных стран, когда задыхающимися больными заполнены коридоры больниц, страшно представить такой вариант развития событий у нас, - поделился Баир Хабинов в Instagram.
Главный врач попросил всех оставаться по возможности дома, не посещать массовые мероприятия (свадьбы, юбилеи и т.п.), использовать средства защиты. «В силах каждого из нас внести посильный вклад в недопущении дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. Берегите себя», - заключил Баир Хабинов.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в субботу к жителям обратился глава республики Алексей Цыденов. Он озвучил тревожные цифры. По данным на субботу, в целом по республике ещё есть запас больничных коек для больных коронавирусом - порядка 30 % - но это с учётом районных больниц.
- Что касается Улан-Удэ, то здесь уже более 90 % «ковидных» коек занято. Сейчас мы ведём работу по разворачиванию дополнительных больничных мест, но в целом, ситуация непростая, - сказал глава Бурятии.
С 5 октября организации должны перевести минимум 30% своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия». Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций образования, которые продолжают работать, строительных организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов, и некоторых других, перечисленных в указе.
Сократилось время работы объектов общепита – рестораны, кафе будут работать до 22:00. До настоящего времени была возможность работы до полуночи, до 24:00.
С понедельника начал свою работу центр добровольчества «Добродом».
Дополнительные койки начали разворачивать в нескольких медучреждениях, в их числе, например, кожно-венерологический диспансер.
На помощь медикам Улан-Удэ отправляют специалистов из районов, а также студентов.