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Улан-удэнец пробил череп настырному гостю

Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На избитом мужчине не было живого места

В Улан-Удэ осудили мужчину, который до полусмерти избил приятеля. Всё произошло в феврале этого года, когда пьяная компания веселилась на веранде частного дома. Один из мужчин, опьянев, всё время порывался зайти в дом. Хозяин жилища сделал ему замечание, что нельзя заходить без разрешения. Однако пьяного гостя это не остановило, он только сильнее начал рваться в дверь, нецензурно ругаясь.

Настырного гостя решил силой остановить 35-летний друг хозяина дома. Он ударил мужчину, отчего он упал на ступеньки. Но всё равно упорно вставал, ругался и рвался в дом.

Тогда ударивший незваного гостя мужчин вновь напал на него. Он сильно избил его, нанеся не менее 20 ударов по телу и голове.

Пострадавший получил ушиб головного мозга, линейный перелом затылочной кости с переходом на основание черепа, закрытый перелом нижней стенки правой глазницы со смещением, переломы альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти. Также у него оказались сломаны и смещены рёбра. Помимо этого, врачи диагностировали ушиб лёгких и закрытую травму живота с разрывом корня брыжейки тонкой кишки.

Избивший его до полусмерти мужчина предстал перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшего удовлетворены, постановив взыскать моральный вред в размере 600 тысяч рублей, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Николай Батурин.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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