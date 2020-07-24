В Бурятии произошло 17 несчастных случаев на производстве

Это меньше, чем годом ранее



С января по июнь 2020 года в Бурятии произошло 17 несчастных случаев на производстве. Из них два групповых (в результате которых трое работников получили тяжелые травмы); три – со смертельным исходом, 12 - с тяжёлым исходом. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Бурятии.



За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 25 несчастных случаев на производстве, в том числе: два групповых, пять – со смертельным исходом, 18 – с тяжёлым исходом.



Таким образом, абсолютный уровень производственного травматизма снизился на 32%.



Среди предприятий наиболее высокий уровень производственного травматизма имеет место в учреждениях здравоохранения, где зарегистрировано три несчастных случая на производстве, что составляет 20 % от всех расследованных.



Чаще всего работники получали травмы в результате падения с высоты - шесть работников (40% от всех несчастных случаев, расследование которых закончено в отчетный период, при этом падение при разности уровней высот составило - 20% ). Трое работников получили травмы в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, и т.д., Два работника получили травмы вследствие падения, обрушения, обвалов земли, материалов.



Тяжелые травмы получили три женщины.



По два несчастных случая (13,3%) произошли в организациях обрабатывающей, лесной и строительной отраслях.



Основной причиной травматизма явилась неудовлетворительная организация производства работ (60%).



