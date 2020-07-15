В Бурятии на улицах села видели медвежонка

В селе Бичура в Бурятии идёт поиск медвежонка. О том, что столкнулась с ним, первой рассказала девочка. Мать забила тревогу и обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».
Сообщения о том, что животное одновременно видели в разных местах, также появляются в других группах.
Известен район поисков: это улицы Строителей, Мира в Бичуре и среднее кладбище.
Специалисты выехали на место, обнаружить медвежонка не удалось.
Сельчан просят пока не отпускать детей гулять одних.
- Автомобилисты, в случае обнаружения медвежонка не нужно уезжать, а следует дождаться сотрудников, - призывают в группе «Бичура-инфо».
Телефоны ЕДДС района: 8 (30133) 42-6-89, 8 (30133) 41-522.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в посёлке Каменск Кабанского района местные жители наткнулись на маленького медвежонка. Его отвезли в лес и выпустили, так как, по некоторой информации, именно там бродила медведица.
Недавно в том же Бичурском районе местный житель, не подумав о последствиях, выбросил кишки после забоя скота в лесу. Тем самым он приманил медведей на земляничную поляну.
О встречах с медведями, в том числе и опасными, рассказали на прошлой неделе лесники.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в посёлке Каменск Кабанского района местные жители наткнулись на маленького медвежонка. Его отвезли в лес и выпустили, так как, по некоторой информации, именно там бродила медведица.
Недавно в том же Бичурском районе местный житель, не подумав о последствиях, выбросил кишки после забоя скота в лесу. Тем самым он приманил медведей на земляничную поляну.
О встречах с медведями, в том числе и опасными, рассказали на прошлой неделе лесники.