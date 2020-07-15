В Бурятии на улицах села видели медвежонка





В селе Бичура в Бурятии идёт поиск медвежонка. О том, что столкнулась с ним, первой рассказала девочка. Мать забила тревогу и обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».Сообщения о том, что животное одновременно видели в разных местах, также появляются в других группах.Известен район поисков: это улицы Строителей, Мира в Бичуре и среднее кладбище.Специалисты выехали на место, обнаружить медвежонка не удалось.Сельчан просят пока не отпускать детей гулять одних.- Автомобилисты, в случае обнаружения медвежонка не нужно уезжать, а следует дождаться сотрудников, - призывают в группе «Бичура-инфо».