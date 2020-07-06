Сельчанин, не задумываясь о последствиях, выбросил кишки в лесу
В местности Тарбагашка в Бичурском районе Бурятии заметили медведей. Поэтому сборщиков земляники просят воздержаться от похода в эту местность. Призыв опубликовала группа «Бичура-Инфо».
- В местности Тарбагашка ходят большие медведи с медвежатами. Причиной их выхода стало халатное отношение жителя села - он выбросил в лесной зоне кишки после забоя скота. И сейчас зловонный запах привлёк внимание медведей, - сообщает администрации сельского поселения «Малокуналейское».
Жителей Бичурского района призывают не рисковать, тем более что в районе много других мест для сбора ягоды.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня большой резонанс вызвало видео, опубликованное в Сети, на котором запечатлена стрельба по медведям. Видео было сделано на севере Бурятии.
В Бурятии медведи выходят к людям на запах кишок
Происшествия, Фото:
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