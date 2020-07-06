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В Бурятии медведи выходят к людям на запах кишок

В Бурятии медведи выходят к людям на запах кишок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сельчанин, не задумываясь о последствиях, выбросил кишки в лесу

В местности Тарбагашка в Бичурском районе Бурятии заметили медведей. Поэтому сборщиков земляники просят воздержаться от похода в эту местность. Призыв опубликовала группа «Бичура-Инфо».

 - В местности Тарбагашка ходят большие медведи с медвежатами. Причиной их выхода стало халатное отношение жителя села - он выбросил в лесной зоне кишки после забоя скота. И сейчас зловонный запах привлёк внимание медведей, - сообщает администрации сельского поселения «Малокуналейское».

Жителей Бичурского района призывают не рисковать, тем более что в районе много других мест для сбора ягоды.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня большой резонанс вызвало видео, опубликованное в Сети, на котором запечатлена стрельба по медведям. Видео было сделано на севере Бурятии.


медведь
 
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