«Миха! Михалыч!»: В Бурятии лесники встречают медведей

В Усть-Баргузинском лесничестве при патрулировании лесов в местности Ушкан, лесники встретились с медведем – зверя они увидели рядом с лесной дорогой, по которой проезжали.
- Он перешёл лесную дорогу и сел. Обычно медведи проходят дорогу и уходят дальше в лес, а этот задержался. Так мы и успели снять на телефон. Косолапых мы видим часто и обычно они не проявляют агрессию, - рассказывает участковый лесничий Усть-Баргузинского лесничества Алексей Полынцев.
На видео лесники окликнули животное: «Миха! Мишка! Михалыч!». Медведь услышал, что его зовут, обернулся и убежал.
В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства отмечают, что медведи не всегда спокойно реагируют на людей в лесу. Такой случай произошёл недавно в Усть-Баргузинском лесничестве.
- Мы проводили противопожарные мероприятия – пахали минполосы с утра. Я шёл перед трактором, слышу, как работает, сначала даже не заметил медведя. Немаленький он, конечно, был, зарычал и одним прыжком очутился в двух метрах от меня. Бегу к трактору, кричу, машу руками трактористу, чтобы он посигналил, пошумел, а в голове только одна мысль – лишь бы успеть добежать, - рассказывает инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.
Добежав до трактора, лесники начали сигналить, и хозяин тайги оставил лесников в покое.
Нечасто лесники встречают диких зверей и при тушении сложных лесных пожаров в труднодоступной местности, куда техника добраться не может. Тогда надежда остаётся только на свои силы.
- Мои коллеги рассказали, как буквально две недели назад отправились на тушение, недалеко от поселка Юбилейный. Добирались они пешком. Вдруг увидели большого медведя – не убегает, рычит. Делать нечего – надо бежать. Везде камни, лес густой, тропинка узкая. Виктор, мой коллега, бежал последним, зацепился лямками РЛО (ранцевого лесного огнетушителя) за ветки, упал. Кинул РЛО и побежал дальше. Как отбежали подальше, смотрят – медведь возле огнетушителя остановился, понюхал и ушёл восвояси, не стал преследовать дальше, - рассказывает Сергей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бичурском районе сотрудник лесхоза во время тушения лесного пожара спас оленёнка. Испуганный малыш метался в дыму, когда его заметил рабочий лесопожарной станции Алексей Гнеушев.