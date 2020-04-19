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В Бурятии возле ТЭЦ нашли одинокого медвежонка

В Бурятии возле ТЭЦ нашли одинокого медвежонка
Происшествия, 
Голодный и испуганный медвежонок был один, без мамы. ВИДЕО

В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии местные жители наткнулись на совсем маленького ещё медвежонка.

- Его нашли на территории ТЭЦ, - сообщил «Байкал-Daily» местный житель.

Медвежонок был один, без матери-медведицы. Он кричал от страха. Нашедшие его жители сняли малыша на видео. «Что делать? Он же погибнет тут», - говорит на видео один из мужчин.

В итоге жители Каменска обратились в полицию. Чуть позже медвежонка увезли в лес. Включили сирену, чтобы он испугался и сам ушёл с дороги. Местные жители надеются, что малыша найдёт его мать.

- Говорят, медведица ходит неподалёку, - рассказал «Байкал-Daily» один из спасителей. 



В Бурятии не в первый раз находят одиноких медвежат, без матери обречённых на смерть. В мае 2019 года в Прибайкальском районе в огород местных жителей приполз одинокий медвежонок, ревущий от страха и голода. Местные жители кормили его молоком из бутылочки.

В апреле 2019 года полицейские изъяли в улан-удэнской гостинице двух крошечных медвежат. Их держал хозяин гостиницы. Что стало с матерью медвежат, было неизвестно. Малышам не было и трёх месяцев, они перенесли сильнейший стресс и голод.

Этих трёх медвежат в итоге забрал благотворительный фонд защиты животных «БИМ», находящийся в Московской области. Осенью 2019-го по собственной инициативе животных навестил заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев. Он рассказал, что спасённые мишки из Бурятии хорошо себя чувствуют в новом доме.
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