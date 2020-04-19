В Бурятии возле ТЭЦ нашли одинокого медвежонка





В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии местные жители наткнулись на совсем маленького ещё медвежонка.- Его нашли на территории ТЭЦ, - сообщил «Байкал-Daily» местный житель.Медвежонок был один, без матери-медведицы. Он кричал от страха. Нашедшие его жители сняли малыша на видео. «Что делать? Он же погибнет тут», - говорит на видео один из мужчин.В итоге жители Каменска обратились в полицию. Чуть позже медвежонка увезли в лес. Включили сирену, чтобы он испугался и сам ушёл с дороги. Местные жители надеются, что малыша найдёт его мать.- Говорят, медведица ходит неподалёку, - рассказал «Байкал-Daily» один из спасителей.