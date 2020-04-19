В Бурятии возле ТЭЦ нашли одинокого медвежонка

В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии местные жители наткнулись на совсем маленького ещё медвежонка.
- Его нашли на территории ТЭЦ, - сообщил «Байкал-Daily» местный житель.
Медвежонок был один, без матери-медведицы. Он кричал от страха. Нашедшие его жители сняли малыша на видео. «Что делать? Он же погибнет тут», - говорит на видео один из мужчин.
В итоге жители Каменска обратились в полицию. Чуть позже медвежонка увезли в лес. Включили сирену, чтобы он испугался и сам ушёл с дороги. Местные жители надеются, что малыша найдёт его мать.
- Говорят, медведица ходит неподалёку, - рассказал «Байкал-Daily» один из спасителей.
В Бурятии не в первый раз находят одиноких медвежат, без матери обречённых на смерть. В мае 2019 года в Прибайкальском районе в огород местных жителей приполз одинокий медвежонок, ревущий от страха и голода. Местные жители кормили его молоком из бутылочки.
В апреле 2019 года полицейские изъяли в улан-удэнской гостинице двух крошечных медвежат. Их держал хозяин гостиницы. Что стало с матерью медвежат, было неизвестно. Малышам не было и трёх месяцев, они перенесли сильнейший стресс и голод.
Этих трёх медвежат в итоге забрал благотворительный фонд защиты животных «БИМ», находящийся в Московской области. Осенью 2019-го по собственной инициативе животных навестил заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев. Он рассказал, что спасённые мишки из Бурятии хорошо себя чувствуют в новом доме.