В Бурятии друзья спасли мужчину на крупном пожаре



Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июля в селе Куготы Мухоршибирского района Бурятии ночью произошёл крупный пожар . Сгорел один жилой дом, из-за сильного ветра едва не были уничтожены соседние.





Сегодня стали известны новые подробности пожара и раскрыты имена героев, благодаря которым удалось избежать трагедии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Около двух часов ночи трое друзей, проводившие время в автомобиле возле реки, увидели зарево на соседней улице и немедленно отправились к месту. Горели постройки, пламя перешло на жилой дом. Дамир Дашинимаев и Дмитрий Черных стали выбивать дверь, а Валентина Кравцова сообщила о пожаре на номер 112. Молодые люди вынесли на руках спящего пожилого мужчину из горящего дома и стали эвакуировать его вещи. Несмотря на то, что из-за сильного ветра пожар распространялся очень быстро, они заходили внутрь пылающего строения несколько раз и спасли документы и личные вещи.- Уже горела веранда, когда мы в очередной раз зашли внутрь, дышать было невозможно, - рассказывает Дамир Дашинимаев. – Мы с Дмитрием накинули на головы какие-то куртки, которые увидели в доме, и вынесли холодильник. Дмитрий при этом получил ожог.Вместе с молодыми людьми работали Александр Калашников и Андрей Грудинин, спасшие мотоцикл и другие личные вещи владельца. Затем все четверо, скооперировавшись, стали ломать забор, по которому пламя угрожало перейти на соседние дома, этим же они открыли путь к месту возгорания для пожарных автомобилей.В результате этого пожара был уничтожен жилой дом и надворные постройки на большой площади. Совместными силами пожарных и местных жителей удалось отстоять два жилых дома, один нежилой и несколько надворных построек.- Благодаря самоотверженным действиям местных жителей, в частности Дашинимаева Дамира, Черных Дмитрия, Калашникова Александра удалось избежать страшной трагедии, и не допустить уничтожения имущества других людей. Спасибо за отвагу и мужество, - говорит начальник 7-го Мухоршибирского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия Николай Семенихин.