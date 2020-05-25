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Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1250

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1250
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки вновь выявлено несколько десятков новых заражённых

В Бурятии по-прежнему растёт число больных коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне был резкий скачок (сразу +66 новых больных), и число случаев COVID-19 вчера впервые превысило 1200. На утро 25 мая в Бурятии зарегистрировано уже 1254 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. За сутки прирост составил ещё 45 заражённых.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, из них по Улан-Удэ – 712.

Из 45 новых случаев COVID-19: три человека – прибывшие из регионов России, 19 человек – из очага республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, два человека связаны с очагом в Кижингинском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 571 человек, в том числе накануне выздоровели ещё 13 пациентов.

Входят в статистику и семь летальных случаев. Седьмой пациент с коронавирусом умер в субботу, 23 мая. Он почти две недели находился на аппарате ИВЛ.

На утро 25 мая в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 527 больных (накануне было 474). Из них 60 детей (днём ранее было 59). Состояние детей удовлетворительное.

- На амбулаторном лечении находится 149 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания, - уточнили в оперштабе.

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся два тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё 10 пациентов с коронавирусом, из них двое на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» лечатся 53 больных с COVID-19, в отделении реанимации - четыре человека, один на ИВЛ.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1045 человек, все лабораторно обследованы.

Только за сутки проведено исследований на коронавирус у 2140 человек, всего же анализы в Бурятии сдали более 82 тысяч граждан.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях об уходе на самоизоляцию объявил глава Заиграевского района Александр Бурлаков.

коронавирус профилактика
 
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