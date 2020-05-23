Глава Заиграевского района Бурятии ушёл на самоизоляцию





«Считаю себя обязанным вас оповестить о том, что я признан контактным лицом», - сообщил Александр Бурлаков.





Информацию также подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Глава района сообщил, что анализы на коронавирус у него возьмут сегодня.



- Понимая, что от возможного контакта с заболевшим никто не застрахован, мы заранее приняли меры. Коллектив администрации района был разделён на два потока. Работа велась посменно, так чтобы люди не пересекались. Часть сотрудников работали дистанционно, как и мой первый заместитель. Я все совещания проводил по видеосвязи. Напрямую общался только с ограниченным кругом коллег. В любом случае, как контактный, я обязан уйти на самоизоляцию, - рассказал Александр Бурлаков.



Работать он продолжит дистанционно.



«О результате моего анализа, сообщу сразу, как станет известно. Благодарю вас за понимание!», - заключил он.



Об уходе главы Заиграевского района Бурятии на самоизоляцию стало известно из его обращения к жителям, опубликованного в официальной группе районной газеты «Вперёд» в соцсети.