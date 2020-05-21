О дополнительных мерах безопасности в обсерваторов заявили после резонансного ЧП
В Бурятии после того, как стало известно о нападении на медсестёр обсерватора в Сотниково, заявили об усилении охраны в этих учреждениях.
- На данный момент усилена охрана обсерваторов. Минздравом Бурятии и МВД подготовлен алгоритм взаимодействия при возникновении подобных инцидентов, - сообщили в республиканском оперштабе.
Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала.
- В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД, - уточнили в оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая агрессивные люди, прибывшие из Китая и потому отправленные в обсерватор, начали буянить. Они ломали больничное имущество, угрожали персоналу. Медсестёр материли, а после начали забрасывать камнями. Девушкам пришлось убегать по лесу прямо в защитных костюмах, в которых дышать-то тяжело, не то что бежать.
Накануне вечером оперштаб сообщил, что по данному ициденту информация оперативно передана в органы внутренних дел. После завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства.
В Бурятии после нападения на медсестёр в обсерваторах усилили охрану
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